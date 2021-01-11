غانتس يحث أحزاب يسار الوسط على الاتحاد ضد نتنياهو

حث وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الاثنين، أحزاب يسار الوسط على الاتحاد في محاولة للإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من منصبه في انتخابات مارس.

وقال زعيم حزب "أزرق أبيض" في خطاب: "صافحت هذا الرجل (نتنياهو) الذي تعهدت باستبداله وصافحت يد شخص يخالف الوعد الذي قطعه بشكل دائم. صافحت هذه اليد لأن إسرائيل في حالة حرب وأنا جنديها قبل كل شيء ورغم ذلك ظلمت".

وأضاف: "بينما تنتشر جائحة تشكل خطرا حقيقيا وتقتل وتهدد أرواحنا، استمر بيبي (لقب نتنياهو) في التحريض لأنه يخدم مصلحته الشخصية وبالتالي يمكنه الهروب من خوفه من المحكمة".

وشدد غانتس على أنه "لا يمكننا السماح له بتفريقنا إلى أجزاء من الأحزاب.. هناك خطر كبير من أن الفرصة ستضيع إذا بقينا مشتتين".

وبعد خطاب غانتس، أصدر حزب "يش عتيد" بزعامة المعارض يئير لبيد بيانا مقتضبا، قال فيه "سنبذل قصارى جهدنا نحو اندماجات ستؤدي إلى حكومة عاقلة وليبرالية ستغير البلاد".

بدوره، رفض رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان عرض غانتس، وقال له "لقد كان لدينا بالفعل فرصة لاستبدال "بيبي" لكنك اخترت أن تصبح رئيس وزراء بديل. الشيء الوحيد الذي يمكنك فعله الآن للبلاد هو أن تعلن أنك لن تترشح للكنيست".

المصدر: "i24news"