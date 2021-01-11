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آنغيلا ميركيل تنتقد إغلاق حسابات الرئيس الامريكي ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي

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آنغيلا ميركيل تنتقد إغلاق حسابات الرئيس الامريكي ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي
Reuters
المستشارة الألمانية انغيلا ميركيل.
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قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن سيبرت، الاثنين، إن برلين تعتبر إغلاق حسابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مواقع التواصل الاجتماع، من ضمنها موقع "تويتر"، يعتبر "إشكالية".

وأوضح شتيفن سيبرت بالقول: "يمكن التدخل في حرية التعبير، لكن في إطار الحدود التي يسنها المشرّع، وليس بقرار من إدارة مؤسسة".

وأكد أنه "لهذا السبب، تنظر المستشارة (ميركيل) إلى إغلاق حسابات الرئيس الأمريكي إغلاقا نهائيا بمواقع التواصل الاجتماعي كإشكالية".

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المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية/صحيفة "La Libre" البلجيكية

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