طهران تدعو سيئول لعدم تسييس احتجاز الحرس الثوري ناقلة كورية جنوبية في الخليج

دعت طهران سيئول لعدم تسييس قضية احتجاز قوات الحرس الثوري ناقلة كورية جنوبية في مياه الخليج، وحثتها على الإفراج عن أرصدة إيران المجمدة لديها وتبلغ قيمتها 7 مليارات دولار.

وقال مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية، عباس عراقجي، خلال لقاء أجراه الأحد في طهران مع النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الجنوبي، تشي جونغ كان، إن بنوكا كورية جنوبية جمدت منذ نحو عامين ونصف العام أرصدة إيرانية "بشكل غير قانوني" بسبب ما يوصف بالخوف من الحظر الأمريكي.

وشدد عراقجي على أن "هذه الخطوة التي لا تعني سوى الاستسلام للغطرسة الأمريكية غير مقبولة، وبالطبع فإن تطوير العلاقات لن يكون له معنى إلا عندما يتم حل هذه المشكلة".

ولفت إلى فشل المفاوضات المختلفة مع المسؤولين الكوريين خلال هذه الفترة، خاصة تلك التي جرت من قبل البنك المركزي الإيراني، وقال: "إننا نرى أن تجميد الأصول المالية الإيرانية في كوريا الجنوبية قبل أن يكون بسبب الحظر الأمريكي فإنه يعود إلى افتقاد الإرادة السياسية لدى حكومة كوريا الجنوبية".

ودعا عراقجي تشي جونغ كان إلى بذل جهود جادة لإيجاد الآلية اللازمة لحل هذه القضية كأولوية أولى في العلاقات بين البلدين.

وردا على طلب المسؤول الكوري المساعدة في حل مسألة توقيف الناقلة الكورية، أشار عراقجي إلى أن هذا الإجراء يعود إلى اعتبارات فنية فحسب وبسبب التلويث البيئي، وقد بدأ النظر في هذه القضية من قبل مسؤولي السلطة القضائية.

ونصح عراقجي الجانب الكوري "بالامتناع عن تسييس القضية والدعاية العقيمة، والسماح للإجراءات القانونية في المحكمة المختصة بان تطوي مسارها بهدوء".

وأوقفت قوات الحرس الثوري الإيراني يوم 4 يناير قرب مضيق هرمز ناقلة كورية جنوبية كان على متنها 20 شخصا نافية أن يكون ذلك احتجاز رهائن للضغط على سيئول لكي لتفرج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة.

المصدر: "إرنا" + وكالات