بومبيو: أوباما جازف بحياة الأمريكيين بتطبيقه معاهدة نزع الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن رئيس الولايات المتحدة السابق، باراك أوباما، "جازف بحياة الأمريكيين" بتطبيقه الالتزامات في إطار معاهدة نزع الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

وقال بومبيو، في تغريدة نشرها مساء الأحد عبر "تويتر": "كان هناك طرفان لمعاهدة نزع الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى. الرئيس أوباما كان يجازف بحياة الأمريكيين بتقييده قواتنا المسلحة في الوقت الذي كانت فيه روسيا تخدع وتعزز أنظمتها".

وتابع بومبيو، الذي تنتهي صلاحياته يوم 20 يناير مع انقضاء ولاية الرئيس الحالي، دونالد ترامب: "حينما يطبق طرف واحد فقط اتفاقا ثنائيا، فهذا يسمى غباء".

There were two parties to the INF Treaty. President Obama risked American lives by restricting our military while Russia cheated and built up its systems. When only one party to a two-party treaty is complying, that’s called stupid. pic.twitter.com/Gb6jaaz3Xe — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 10, 2021

وخرجت الولايات المتحدة، يوم 2 أغسطس 2019، من معاهدة نزع الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى التي أبرمتها مع الاتحاد السوفيتي عام 1987، متهمة روسيا بخرق الاتفاق.

المصدر: RT