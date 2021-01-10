إسرائيل: المصابون بكورونا المتحور في بريطانيا يشكلون حوالي 20 بالمئة من إجمالي الإصابات

أعلن منسق ملف كورونا في إسرائيل البرفيسور نحمان آش، أن ما بين 10 إلى 20 بالمئة من المصابين بكورونا في إسرائيل، أصيبوا بالسلالة البريطانية المتحورة من الفيروس.

وأوضح آش في مؤتمر صحفي له، أن السلالة البريطانية المتحورة تنتشر على الأرجح بشكل سريع في إسرائيل.

وأضاف: "هذا الانتشار للسلالة التي ظهرت في بريطانيا مؤخرا قد يؤثر في مدى قدرة إسرائيل على الخروج من الإغلاق".

وقال: "قبل أن تظهر هذه السلالة المتحورة، اعتقدنا أننا سوف نخرج من هذا الإغلاق بشكل أسرع من الإغلاقات السابقة".

وأضاف آش: "هذه السلالة جلبت تصورا مختلفا والآن نحن نفكر كيف نفتح الاقتصاد مع أخذ هذا الأمر في الاعتبار".

وتابع: "استراتيجيتنا تتمثل في تطعيم الأشخاص الأكثر تعرضا للخطر باللقاح المضاد لكورونا، حتى نتمكن من فتح الاقتصاد حتى لو لم ينخفض ​​عدد المصابين".

المصدر: "جيروزاليم بوست"