أديس أبابا: الجيش الإثيوبي يقتل 15 من قيادات متمردي إقليم تيغراي

نقل التلفزيون الحكومي الإثيوبي عن الجيش اليوم الأحد أنه قتل 15 من أفراد الحزب الحاكم السابق في إقليم تيغراي وأسر ثمانية.

وقال التلفزيون نقلا عن بريغادير جنرال من قوة الدفاع الوطني الإثيوبية، إن من بين الأسرى رئيس الإقليم السابق أباي ويلدو، وهو أيضا رئيس سابق للحزب الحاكم في الإقليم. وأضاف أن من بين القتلى النائب السابق لقائد الشرطة في تيغراي.

يأتي أحدث إعلان إثيوبي عن قتل وأسر أفراد من الجبهة المتمردة بعدما قال الجيش يوم الجمعة إنه أسر سيبهات نيجا أحد الأعضاء المؤسسين للجبهة. وذكر التلفزيون الحكومي أنه نقل أمس السبت إلى العاصمة أديس أبابا.

واندلع القتال بين الجيش الإثيوبي والقوات الموالية للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي كانت تحكم الإقليم في نوفمبر الماضي، قبل أن يعلن رئيس الوزراء آبي أحمد انتصار الجيش.

وفر زعماء الجبهة الشعبية، الذين ظلوا يتمتعون بدعم شعبي قوي على مدى سنوات في الإقليم، إلى الجبال المحيطة فيما يبدو وبدأوا مقاومة على طريقة حروب العصابات.

المصدر: "رويترز"