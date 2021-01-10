إسرائيل.. أكثر من 13 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل أكثر من 13 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، و80 حالة وفاة.

وبحسب الوزارة: "تم تسجيل 13003 إصابات جديدة بفيروس كورونا مؤخرا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 487034، كما تم تسجيل 80 حالة وفاة جراء الفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات في البلاد 3645".

إقرأ المزيد

ووفقا للوزارة، يوجد حاليا 993 مريضا بالفيروس في حالة خطيرة، من بينهم 231 مرتبطون بأجهزة تنفس اصطناعي.

وبدأ التطعيم الجماعي للسكان ضد COVID-19 في إسرائيل في 20 ديسمبر الماضي.

وفي المرحلة الأولى، تم تلقي اللقاح من قبل العاملين الصحيين والعاملين في دور كبار السن.

وفي المرحلة الثانية، تم تطعيم المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، والأشخاص الآخرين من الفئات المعرضة للخطر.

وعلقت إسرائيل في 20 ديسمبر الرحلات الجوية مع بريطانيا والدنمارك وجنوب إفريقيا، لمنع السلالة الجديدة المتحورة للفيروس التاجي من دخول البلاد.

ويوم الأحد، 27 ديسمبر، دخل الإغلاق الثالث حيز التنفيذ في إسرائيل، والذي سيستمر حتى أوائل يناير.

المصدر: نوفوستي