إسرائيل.. تشخيص 4 إصابات بالسلالة الجنوب إفريقية

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت، أنها سجلت 4 إصابات بالسلالة الجنوب إفريقية لفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة، في بيان صدر عنها، أن الطفرة الجديدة اكتشفت من سلالتي عدوى، وذلك بعد فحص 15 عينة في المختبر المركزي للفيروسات التابع لوزارة الصحة.

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وذكرت الوزارة أن سلالتي العدوى الأولى تعود لشخص عائد من جنوب إفريقيا، والثانية مصدرها عائلة كانت قد أصيبت بعد مخالطتها لعائد من جنوب إفريقيا.

وذكرت أن اكتشاف الإصابات جاء في إطار حملة قادتها الوزارة بهدف الكشف المبكر عن الطفرة الجديدة ومنع انتشارها في البلاد.

وأكدت الوزارة أن "الطفرات الجديدة المتحورة من فيروس كورونا تنتشر أسرع، ولكن من الواضح أنها لا تتسبب بمرض أكثر حدة".

وفي هذه الأثناء، وصل عدد الإصابات بالطفرة البريطانية لفيروس كورونا، بحسب البيانات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، 150 إصابة.

وفي وقت سابق اليوم، قال المدير العام لوزارة الصحية، حيزي ليفي، إن الارتفاع الكبير في معدلات الإصابة تأتي في أعقاب انتشار الطفرة البريطانية. وحول الطفرة الجنوب إفريقية، قال: "لا أستبعد احتمال أن تكون هذه الطفرة بيننا، وإن كانت بمعدلات منخفضة".

المصدر: عرب 48