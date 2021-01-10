وزير دفاع أميركي سابق يدعو بايدن للتخلي عن حصرية التحكم برموز إطلاق السلاح النووي

دعا وزير الدفاع الأميركي الأسبق وليام بيري الرئيس المنتخب جو بايدن لإلغاء حصرية التحكم برموز إطلاق السلاح النووي، معتبرا أن "النظام الساري حاليا مخالف للديمقراطية وخطير للغاية".

وفي مقال له بصحيفة "بوليتيكو"، حذر بيري من أن رموز إطلاق الصواريخ النووية لا تزال بيد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وأضاف: "ترامب المتهم بتشجيع العنف في الكونغرس يوم الأربعاء الماضي، لا يزال يضع إصبعه على الزر نووي".

وتابع بيري: "حان الوقت لسحب الكرة النووية من هذا الرئيس وكل الرؤساء الذين سيخلفونه..لم تعد هناك حاجة إليها ووجودها بحد ذاته يشكل خطرا على أمننا القومي".

وذكر بأن الرئيس يمنح منذ لحظة توليه منصب الرئاسة الحق المطلق بشن حرب نووية، وهو لا يحتاج في ذلك إلى رأي أحد، سائلا :" "لم هذه المخاطرة؟ هل نعتقد حقا أن الرئيس يجب أن يمتلك السلطة المطلقة لتدمير كوكبنا بلحظة؟".

المصدر: "لوفيغارو"