مكتب التحقيقات الفيدرالي يطلب معلومات عن مقتحمي الكونغرس

دعا مكتب التحقيقات الفيدرالي المواطنين إلى تقديم أي معلومات أو مقاطع فيديو لها علاقة بالهجوم على مبنى الكونغرس وعمليات الشغب التي حصلت في العاصمة واشنطن أمس الأربعاء.

ونشر مكتب التحقيقات (FBI) بيانا طالب فيه المواطنين التقدم له بأي معلومات بحوزتهم من صور أو مقاطع فيديو وغيرها لها علاقة بالأشخاص الذين لهم صلة باقتحام مبنى الكونغرس وعمليات الشغب التي حصلت في محيط البيت الأبيض.

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وأرفق رابطا على صفحته الرسمية لتقديم المعلومات.

وتشهد واشنطن تظاهرات احتجاجية حاشدة لأنصار الرئيس ترامب، الذين بعد أن تجمعوا في محيط البيت الأبيض، توجهوا إلى مبنى الكونغرس بالتزامن مع عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للتصديق على نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة.

وتمكنوا من اختراق الحواجز الأمنية المحيطة بمبنى الكابيتول واحتلال منصة تنصيب الرئيس المنتخب بايدن.

المصدر: RT