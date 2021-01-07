اعتقال أكثر من 13 شخصا خلال مظاهرات واشنطن

أكدت شرطة مقاطعة كولومبيا اليوم الخميس احتجاز أكثر من 13 شخصا خلال مظاهرات اقتحام الكابيتول في واشنطن.

وقال رئيس شرطة المقاطعة روبيرت كونتي: "لقد شهدنا اعتقال ما يزيد قليلا على 13 شخصا".

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وأفادت قناة "​إن بي سي" بأن قوات إنفاذ القانون نفذت 15 عملية اعتقال اليوم في العاصمة، طالت متهمين بالاعتداء و4 أشخاص بحيازة السلاح والذخيرة.

وفي وقت سابق، اقتحمت حشود من أنصار ترامب الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكابيتول.

وصعدوا إلى الباحة الرئيسية للمبنى ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب، ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة التي أسفرت عن فوز الديمقراطي جو بايدن.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو الشرطة الأمريكية تطلق الغاز المسيل للدموع في محاولة لمنع المزيد من أنصار الرئيس المنتهية ولايته من اقتحام مبنى الكونغرس.

وكان ترامب قد دعا مناصريه خلال تظاهرة، جرى تنظيمها اليوم إلى التوجه نحو الكونغرس، وتصاعدت الأحداث في محيط الكونغرس بعد مطالبة ترامب أنصاره بـ"عدم الاستسلام ورفض الاعتراف بالهزيمة"، حتى اقتحموا الكابتول ليناشدهم بعد ذلك إخلاءه والعودة إلى منازلهم.

المصدر: وكالات