مسؤول أمريكي يعلن تأمين مبنى الكونغرس

أعلن المسؤول في مبنى الكونغرس الأمريكي بول إيرفينغ أنه تم تأمين المبنى، بعد ساعات من اقتحامه من مؤيدي الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وقال إيرفينغ لأعضاء مجلس النواب، إن "المبنى أصبح آمنا"، بعد ساعات من قيام مؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باقتحام أروقته واصطدامهم مع قوات الأمن هناك، ما أدى إلى مقتل سيدة عقب إصابتها برصاصة في الصدر.

واقتحم عدد من المتظاهرين مبنى الكونغرس قاطعين اجتماعا كان من المفترض أن يؤكد فوز الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الخريف.

وأعلنت السلطات في واشنطن حظر التجول من الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، فيما شهدت المدينة انتشارا كثيفا لعناصر الأمن وقوات حفظ النظام للسيطرة على الوضع الأمني.

المصدر: RT + "رويترز"