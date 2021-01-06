 
مباشر

بالفيديو.. مناصرو ترامب يخترقون حواجز أمن مبنى الكابيتول ويدخلونه

أخبار العالم

بالفيديو.. مناصرو ترامب يخترقون حواجز أمن مبنى الكابيتول ويدخلونه
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pibu

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر اختراق مؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحواجز الأمنية المحيطة بمبنى الكابيتول.

كما تم تداول فيديو آخر يظهر مجموعة من المحتجين في مبنى الكابيتول وهم يرفعون العلم الفيدرالي داخله.

وكانت قناة "NBC News" الأمريكية قد أفادت بأن مناصري الرئيس دونالد ترامب اشتبكوا مع عناصر الشرطة خلال محاولتهم اقتحام مبنى الكابيتول، حيث تعقد جلسة للتصديق على نتائج الانتخابات.

وقد تجمع عشرات الآلاف من أنصار ترامب في محيط البيت الأبيض مطالبين بمراجعة نتائج انتخابات الرئاسة التي فاز فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن.

ثم توجه المحتجون إلى مبنى الكونغرس بالتزامن مع عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا