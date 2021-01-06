بالفيديو.. مناصرو ترامب يخترقون حواجز أمن مبنى الكابيتول ويدخلونه

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر اختراق مؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحواجز الأمنية المحيطة بمبنى الكابيتول.

They breached the Capitol pic.twitter.com/tWKxojW2Hr — Matt Laslo (@MattLaslo) January 6, 2021

كما تم تداول فيديو آخر يظهر مجموعة من المحتجين في مبنى الكابيتول وهم يرفعون العلم الفيدرالي داخله.

It took 159 years, but a mob marching behind a confederate flag has stormed the US Capitol. They are doing so on @realDonaldTrump’s express orders. pic.twitter.com/Q9MnbT0emZ — Andrew Feinberg (@AndrewFeinberg) January 6, 2021

BREAKING News Protesters have now breached the U.S. Capitol WOW 😳 pic.twitter.com/xVcOsUeuli — BlackCultureEntertainment🗣 (@4TheCulture____) January 6, 2021

وكانت قناة "NBC News" الأمريكية قد أفادت بأن مناصري الرئيس دونالد ترامب اشتبكوا مع عناصر الشرطة خلال محاولتهم اقتحام مبنى الكابيتول، حيث تعقد جلسة للتصديق على نتائج الانتخابات.

وقد تجمع عشرات الآلاف من أنصار ترامب في محيط البيت الأبيض مطالبين بمراجعة نتائج انتخابات الرئاسة التي فاز فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن.

ثم توجه المحتجون إلى مبنى الكونغرس بالتزامن مع عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة.

المصدر: RT