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أستراليا: على إندونيسيا ضمان ألا يحرض بشير على مزيد من العنف عند إطلاق سراحه

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أستراليا: على إندونيسيا ضمان ألا يحرض بشير على مزيد من العنف عند إطلاق سراحه
Reuters ANDREW KELLY
العلم الأسترالي
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شددت وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريز باين، على أنه "يتعين على إندونيسيا ضمان ألا يحرض رجل الدين المتشدد، أبو بكر بشير، على مزيد من العنف عندما يطلق سراحه من السجن هذا الأسبوع".

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وأوضحت باين قائلة: "سفارتنا لدى جاكرتا أوضحت مخاوفنا، وضرورة أن يمنع مثل هؤلاء الأفراد من تحريض الآخرين على تنفيذ هجمات في المستقبل على مدنيين أبرياء".

جدير بالذكر أن أبو بكر بشير (82 عاما)، كان قد سجن في 2011، "لصلته بمعسكرات تدريب متشددين في إقليم آتشيه الإندونيسي"، وهو الزعيم الروحي لشبكة الجماعة الإسلامية المرتبطة بتنظيم "القاعدة"، التي اتهمت بالتخطيط لتفجيرات ملاه ليلية في جزيرة بالي، وفقا لوكالة "رويترز".

من جانبه، نفى بشير أي صلة له بتفجيرات بالي، في حين لم يرد على الفور، محام يدافع عنه، على طلب التعليق على الإفراج عنه المقرر يوم الجمعة المقبل.

وقضى أكثر من 200 شخص في تفجيرات بالي بينهم عشرات الأستراليين، كما تم اتهام مقاتلين من الجماعة الإسلامية بتدبير هجوم على فندق "جيه دبليو ماريوت في جاكرتا"، أسفر عن مقتل 12 شخصا في 2003.

المصدر: "رويترز"

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