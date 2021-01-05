رئيس وزراء أستراليا: أسانج حر في العودة إلى الوطن بمجرد انتهاء الطعون

صرح رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الثلاثاء، بأن الأسترالي جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس، ستكون "له حرية العودة إلى الوطن" بمجرد الانتهاء من طعون قضائية ضده.

جاء هذا التصريح بعد أن رفضت قاضية بريطانية أمس طلب تسليم قدمته الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يواجه أسانج تهما جنائية بينها انتهاك قانون للتجسس، قائلة إن مشكلات تتعلق بصحته النفسية قد تجعله عرضة للانتحار.

إقرأ المزيد

وقالت وزارة العدل الأمريكية إنها ستواصل السعي لتسلم أسانج. ومن المقرر أن يستأنف مدعون أمريكيون على القرار أمام المحكمة العليا في لندن.

وقال موريسون في تصريحات صحفية: "حسنا، نظام العدالة يمضي في مساره ونحن لسنا طرفا في المسألة. ومثل أي أسترالي، يتم تقديم الدعم القنصلي له، وإذا رفض الطعن، كما تعلمون، فبالتأكيد سيكون قادرا على العودة إلى أستراليا مثل أي أسترالي آخر".

وتتهم الولايات المتحدة أسانج (49 عاما)، بارتكاب 18 جريمة خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما تتعلق بنشر موقع "ويكيليكس" سجلات سرية للجيش الأمريكي وبرقيات دبلوماسية تقول إنها تعرض أرواحا للخطر.

إلا أن مؤيديه يعتبرونه بطلا مناهضا للنظام أصبح ضحية لأنه كشف مخالفات أمريكية في أفغانستان والعراق، ويقولون إن محاكمته هجوم على الصحافة وحرية التعبير له دوافع سياسية.

المصدر: "رويترز"