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بعد إعلان إيران عن زيادة تخصيب اليورانيوم.. الصين تدعو للهدوء وضبط النفس

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بعد إعلان إيران عن زيادة تخصيب اليورانيوم.. الصين تدعو للهدوء وضبط النفس
Reuters THOMAS PETER
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دعت وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء إلى توخي الهدوء وضبط النفس إثر إعلان إيران عن استئنافها تخصيب اليورانيوم بنسبة 20٪ في منشأة نووية تحت الأرض.

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وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون ينغ، في حديث للصحفيين، إن على جميع الأطراف تجنب اتخاذ خطوات قد تؤدي إلى تفاقم التوترات.

وفي وقت سابق اليوم قالت الحكومة اليابانية إن لديها "مخاوف شديدة" إزاء الخطوة الإيرانية "التي تمثل خرقا للاتفاق النووي".

وكانت إيران قد أعلنت أمس عن إنتاج أول كمية من اليورانيوم المخصب بدرجة 20 بالمئة في مفاعل فوردو النووي، مشيرة على لسان وزير خاجيتها محمد جواد ظريف إلى أنه يمكن العودة عن هذا الإجراء عند التزام الأطراف المعنية بالاتفاق النووي.

المصدر: "رويترز"

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