إيران تعلن إنتاج أول كمية من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة

أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي عن إنتاج أول كمية من اليورانيوم المخصب بدرجة 20 بالمئة في مفاعل فوردو النووي.

وفي تصريح للتلفزيون الإيراني قال كمالوندي: "تمكنا من الحصول على اليورانيوم المخصب بنسبة عشرين بالمئة من جهازي طرد مركزيين".

وأضاف: "عادة تستغرق العملية نحو 24 ساعة لكن نتيجة الطرق الحديثة التي أجراها الفنيون الإيرانيون تمكنا من رفع التخصيب حتى 20 بالمائة خلال 12 ساعة فقط".

وكانت الحكومة الإيرانية أعلنت اليوم عن بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في مفاعل فوردو النووي.

المصدر: RT