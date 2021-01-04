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ظريف: التراجع عن تخصيب اليورانيوم رهن التزام الجميع بالاتفاق النووي

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ظريف: التراجع عن تخصيب اليورانيوم رهن التزام الجميع بالاتفاق النووي
Reuters EVGENIA NOVOZHENINA
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
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أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن بلاده استأنفت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة، مشيرا إلى أنه يمكن العودة عن هذا الإجراء عند التزام الأطراف المعنية بالاتفاق النووي.

وفي تغريدة له عبر "تويتر" كتب ظريف: "استأنفنا التخصيب بنسبة 20٪، كما شرّع برلماننا وتم إخطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بذلك رسميا".

وأضاف: "تتوافق إجراءاتنا تماما مع الفقرة 36 من الاتفاق النووي الإيراني، بعد سنوات من عدم الامتثال من قبل العديد من المشاركين الآخرين في الاتفاق".

ولفت ظريف إلى أنه يمكن لإيران عكس إجراءاتها بالكامل عند امتثال جميع الأطراف المعنية بالاتفاق النووي.

المصدر: RT 

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