ظريف: التراجع عن تخصيب اليورانيوم رهن التزام الجميع بالاتفاق النووي

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن بلاده استأنفت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة، مشيرا إلى أنه يمكن العودة عن هذا الإجراء عند التزام الأطراف المعنية بالاتفاق النووي.

وفي تغريدة له عبر "تويتر" كتب ظريف: "استأنفنا التخصيب بنسبة 20٪، كما شرّع برلماننا وتم إخطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بذلك رسميا".

وأضاف: "تتوافق إجراءاتنا تماما مع الفقرة 36 من الاتفاق النووي الإيراني، بعد سنوات من عدم الامتثال من قبل العديد من المشاركين الآخرين في الاتفاق".

ولفت ظريف إلى أنه يمكن لإيران عكس إجراءاتها بالكامل عند امتثال جميع الأطراف المعنية بالاتفاق النووي.

We resumed 20% enrichment, as legislated by our Parliament.



IAEA has been duly notified.



Our remedial action conforms fully with Para 36 of JCPOA, after years of non-compliance by several other JCPOA participants.



Our measures are fully reversible upon FULL compliance by ALL. — Javad Zarif (@JZarif) January 4, 2021

المصدر: RT