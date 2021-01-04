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مسؤولون بريطانيون يحذرون من خطر كبير يهدد النظام الصحي

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مسؤولون بريطانيون يحذرون من خطر كبير يهدد النظام الصحي
Reuters
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حذر كبار المسؤولين الطبيين في المملكة المتحدة من أن هناك خطرا كبيرا على النظام الصحي في عدة مناطق من البلاد يستشري فيها فيروس كورونا.

وقال كبار المسؤولين الطبيين في بريطانيا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية في بيان مشترك إنهم أوصوا بأن يتم رفع مستوى التأهب في البلاد من 4 إلى 5.

ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن قيود أكثر صرامة بشأن فيروس كورونا في إنجلترا في وقت لاحق اليوم.

المصدر: "رويترز" + "express"

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