الشرطة الكندية تعتقل محتفلين بالأعياد من داخل منزلهم بسبب كورونا.. فيديو

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في كندا وثق عناصر من الشرطة الكندية عند قيامها باعتقال مواطنين إثر شكوى تقدم بها أحد الجيران.

ويظهر في مقطع الفيديو الذي تم تداوله الشرطة في مقاطعة كيبيك الكندية تداهم منزلا وتعتقل شخصين على الأقل من داخله.

وأشارت الصحف المحلية إلى أن أحد الجيران قدم شكوى بوجود تجمع لأكثر من 6 أشخاص في منزل جاره في ليلة رأس السنة ينتهك قواعد التجمع المفروضة بسبب انتشار وباء كورونا في البلاد.

وبحسب صحيفة "مونتريال جورنال" الكندية، ضم تجمع ليلة رأس السنة الذي حدث في المنزل ستة أشخاص بعضهم أفراد من خارج الأسرة، الأمر الذي يعد انتهاكا للقواعد التي فرضتها كيبيك على مثل هذه المناسبات.

المصدر: وسائل إعلام كندية