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طبيب يحذر من خطأ "كارثي" يبطل فعالية لقاحات كورونا

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طبيب يحذر من خطأ
Reuters
طبيب يحذر من خطأ يضيع جدوى لقاحات كورونا
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حذر طبيب الأعصاب الأمريكي توم بيتس من طريقة حقن خاطئة تؤدي إلى عدم فعالية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وقال إنه شاهد الكثير من حالات حقن اللقاح بشكل خاطئ بإدخال الإبرة في عضلة الكتف مباشرة، وهي العملية التي تسفر عن وصول اللقاح إلى الطبقة الدهنية تحت الجلد بدلا من العضلة التي يجب أن يستقر فيها سائل اللقاح.

وأضاف: "يمكننا تجنب كارثة بضياع فعالية اللقاحات من خلال الحقن غير الصحيح، يجب أن يكون اللقاح في مكانه المناسب للحفاظ على فعاليته، خاصة وأن هذا الشيء يمكن أن يعطي إحساسا زائفا بالأمان للأشخاص الذين حصلوا على التطعيم".

المصدر: موقع "إن بي سي ميامي"

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