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استمرار الاحتجاجات ضد نتنياهو للأسبوع الـ30 على التوالي

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استمرار الاحتجاجات ضد نتنياهو للأسبوع الـ30 على التوالي
Reuters
استمرار الاحتجاجات ضد نتنياهو للأسبوع 30 على التوالي
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أفادت هيئة البث الإسرائيلية الحكومية يوم السبت بأن الحراك الاحتجاجي ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استمر اليوم للأسبوع الـ30 على التوالي.

وقالت إن التظاهرة الرئيسية تنظم قرب المقر الرسمي لرئيس الوزراء في وسط القدس حيث يحتشد آلاف المتظاهرين حاملين مشاعل ولافتات مناوئة لنتنياهو.

وأشارت إلى أن الشرطة اعتقلت 8 من المتظاهرين بعد أن قاموا بسد المدخل الخلفي لمسكن نتنياهو.

وأكد المتظاهرون أن محاولة مجهولين إضرام النار في خيمة الإعتصام في المكان لن تردعهم عن مواصلة الاحتجاجات.

وذكرت الهيئة الإسرائيلية أن المئات من المحتجين تظاهروا اليوم في أنحاء مختلفة من البلاد.

وأفادت بأن امرأة من المتظاهرين أصيبت بجروح طفيفة جراء تعرضها للرشق بالحجارة من جانب مؤيدي رئيس الوزراء.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلي

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