 
مباشر

تركيا تمنع دخول الوافدين من بريطانيا على خلفية كورونا المتحور

أخبار العالم

تركيا تمنع دخول الوافدين من بريطانيا على خلفية كورونا المتحور
Reuters Murad Sezer
مطار تركي - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ph9h

أعلنت الحكومة التركية الجمعة حظر دخول الوافدين من بريطانيا بعد رصد 15 إصابة بسلالة كورونا الجديدة الأكثر عدوى والمعلن عنها في المملكة المتحدة مؤخرا.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة، إن "السلطات وضعت المصابين ومخالطيهم في الحجر الصحي"، مشيرا إلى أنه "لم يتم رصد إصابات بالسلالة الجديدة في الفحوص التي تجريها السلطات في مختلف أنحاء البلاد".

وأضاف: "الوضع تحت السيطرة.. تم تعليق دخول القادمين من بريطانيا".

وأشارت مصادر رسمية إلى أن "إجراءات العزل العام المفروضة حاليا سترفع في الساعة الخامسة من صباح 4 يناير الجاري" حيث فرضت تركيا عزلا عاما كاملا في عطلات نهاية الأسبوع.

وسجلت تركيا 21093 وفاة ومليونين و220855 إصابة بالفيروس.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا