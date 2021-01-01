تركيا تمنع دخول الوافدين من بريطانيا على خلفية كورونا المتحور

أعلنت الحكومة التركية الجمعة حظر دخول الوافدين من بريطانيا بعد رصد 15 إصابة بسلالة كورونا الجديدة الأكثر عدوى والمعلن عنها في المملكة المتحدة مؤخرا.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة، إن "السلطات وضعت المصابين ومخالطيهم في الحجر الصحي"، مشيرا إلى أنه "لم يتم رصد إصابات بالسلالة الجديدة في الفحوص التي تجريها السلطات في مختلف أنحاء البلاد".

وأضاف: "الوضع تحت السيطرة.. تم تعليق دخول القادمين من بريطانيا".

İngiltere kaynaklı mutasyon sebebiyle yapılan incelemelerde bu ülkeden yurda giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edilmiş ve kontrol altına alınmıştır. İngiltere’den yurda girişler geçici olarak tamamen durdurulmuştur. pic.twitter.com/VlJXs784bg — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 1, 2021

وأشارت مصادر رسمية إلى أن "إجراءات العزل العام المفروضة حاليا سترفع في الساعة الخامسة من صباح 4 يناير الجاري" حيث فرضت تركيا عزلا عاما كاملا في عطلات نهاية الأسبوع.

وسجلت تركيا 21093 وفاة ومليونين و220855 إصابة بالفيروس.

المصدر: "رويترز"