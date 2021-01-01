تركيا تسجل 15 إصابة بكورونا الجديد لدى وافدين من بريطانيا
Reuters
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أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة تسجيل 15 إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، لدى وافدين من بريطانيا.
وأضاف قوجة أنه تم إخضاع المصابين الـ15 ومخالطيهم للحجر الصحي.
يذكر أن السلطات البريطانية أعلنت في وقت سابق عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا تنتشر بسرعة أكبر، لكنها ليست أكثر شدة من السلالة السابقة من الفيروس ولا تتطلب علاجا مختلفا.
وعلى إثر اكتشاف السلالة الجديدة أعلن عدد من الدول تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا وفرض قيود إضافية على المسافرين القادمين منها.
المصدر: الأناضول+رويترز