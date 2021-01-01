 
مباشر

تركيا تسجل 15 إصابة بكورونا الجديد لدى وافدين من بريطانيا

أخبار العالم

تركيا تسجل 15 إصابة بكورونا الجديد لدى وافدين من بريطانيا
Reuters
أفراد من الشرطة والأمن التركي يحرسون خارج مستشفى جامعة سانكو في غازي عنتاب، أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ph8r

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة تسجيل 15 إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، لدى وافدين من بريطانيا.

إقرأ المزيد
كبير الأطباء في بريطانيا يؤكد سرعة تفشي الطفرة الجديدة من فيروس كورونا
كبير الأطباء في بريطانيا يؤكد سرعة تفشي الطفرة الجديدة من فيروس كورونا

وأضاف قوجة أنه تم إخضاع المصابين الـ15 ومخالطيهم للحجر الصحي.

يذكر أن السلطات البريطانية أعلنت في وقت سابق عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا تنتشر بسرعة أكبر، لكنها ليست أكثر شدة من السلالة السابقة من الفيروس ولا تتطلب علاجا مختلفا.

وعلى إثر اكتشاف السلالة الجديدة أعلن عدد من الدول تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا وفرض قيود إضافية على المسافرين القادمين منها.

المصدر: الأناضول+رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا