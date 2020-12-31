ستولتنبرغ لا يرى في روسيا تهديدا مباشرا للناتو

قال أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس في مقابلة مع مجلة "لو بوينت"، إن الحلف لا يعتبر روسيا كمصدر تهديد عسكري مباشر للحلف.

وأضاف ستولتنبرغ: "لا أرى تهديدا فوريا ومباشرا، من روسيا على شكل هجوم عسكري".

وتابع ستولتنبرغ القول: "لكنني أرى روسيا التي تترسخ. وهي تستخدم قوتها العسكرية ضد جيرانها - جورجيا وأوكرانيا".

وزعم الأمين العام لحلف الناتو، بأن موسكو "كانت وراء الهجمات الإلكترونية على البرلمانين في ألمانيا والنرويج".

واتهم ستولتنبرغ روسيا مرة أخرى، "باستخدام مواد كيميائية لقتل الناس في بريطانيا".

وقال: "حتى لو لم تكن قوية مثل الاتحاد السوفيتي، فإن روسيا تمتلك أسلحة نووية وصواريخ يمكنها الوصول إلى كامل أراضي أوروبا".

وانتقد ستولتنبرغ، شراء تركيا منظومات دفاع جوي صاروخية روسية من طراز "إس-400".

وأضاف: "لكنني أعلم أن تركيا عضو مهم في حلف شمال الأطلسي. ولها موقع جغرافي استراتيجي". وشدد على "أهمية إبقاء تركيا في الحلف".

المصدر: تاس