صحيفة "تشاينا ديلي": اكتشاف سلالة كورونا الجديدة في الصين قادمة من بريطانيا

قالت صحيفة "تشاينا ديلي"، اليوم، إن أطباء شنغهاي اكتشفوا لأول مرة في أراضي الصين القارية، السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت لأول مرة في بريطانيا.

ونقلت الصحيفة، عن تقرير لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الصين، أنه ثبت في 14 ديسمبر، وجود السلالة الجديدة من الفيروس لدى طالبة تبلغ من العمر 23 عاما عادت من بريطانيا إلى شنغهاي.

وأكدت دراسة مخبرية لعينة مأخوذة منها، وجود هذه السلالة الجديدة في جسدها.

في 12 ديسمبر، قبل يومين من مغادرتها إلى الصين، كان اختبارها سلبيا.

المصدر: تاس