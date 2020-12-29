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ترامب: قادتنا مثيرون للشفقة.. طبعا أنا لست منهم

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ترامب: قادتنا مثيرون للشفقة.. طبعا أنا لست منهم
Reuters
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هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من وصفهم بـ"القادة المثيرين للشفقة" من الجمهوريين في بلاده، قائلا إنهم "يعرفون فقط كيف يخسرون".

وقال في تغريدة عبر "تويتر": "أعتقد أن أعضاء الكونغرس المنتخبين نسوا ذلك"، متسائلا: "هل يمكن التخيل لو سرق الجمهوريون الانتخابات الرئاسية من الديمقراطيين.. كل الجحيم سينفجر".

وأضاف: "قادتنا مثيرون للشفقة.. إنهم يعرفون فقط كيف يخسرون. وطبعا أنا لست منهم".

وعلق ترامب على إقرار زيادة المدفوعات للمواطنين إلى ألفي دولار، قائلا: "2000 دولار لشعبنا العظيم وليس 600 دولار! لقد عانوا بما فيه الكفاية من فيروس الصين".

وقد صوت 275 نائبا في مجلس النواب الأمريكي على زيادة المدفوعات للمواطنين لمساعدتهم في تجاوز تداعيات أزمة فيروس كورونا من 600 إلى 2000 دولار، بينما عارضها 134 نائبا. ومن المتوقع أن يصوت عليها مجلس الشيوخ في وقت لاحق.

المصدر: RT

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