 
مباشر

"النواب الأمريكي" يقر زيادة المدفوعات للمواطنين إلى ألفي دولار لتجاوز أزمة كورونا

أخبار العالم

Reuters YARA NARDI
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pgfa

وافق مجلس النواب الأمريكي على زيادة المدفوعات للمواطنين لمساعدتهم في تجاوز تداعيات أزمة فيروس كورونا من 600 إلى 2000 دولار، وذلك تلبية لمطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وصوت 275 نائبا في المجلس لصالح الزيادة، بينما عارضها 134 نائبا. ومن المتوقع أن يصوت عليها مجلس الشيوخ في وقت لاحق.

إقرأ المزيد
مسؤول: الخزانة الأمريكية قد تبدأ إرسال شيكات التحفيز إلى الأمريكيين هذا الأسبوع
مسؤول: الخزانة الأمريكية قد تبدأ إرسال شيكات التحفيز إلى الأمريكيين هذا الأسبوع

وكان ترامب قد هدد بعرقلة حزمة إنفاق حكومي ومساعدات لتخفيف تداعيات جائحة فيروس كورونا بقيمة 2.3 تريليون دولار إن لم يوافق المشرعون على زيادة المدفوعات للمواطنين إلى 2000 دولار.

ونشأ مشهد نادر بين الرئيس الأمريكي والكونغرس، حيث أيد الديمقراطيون مقترح الرئيس الجمهوري ترامب، بينما عارضه النواب الجمهوريون. ولا يزال مصير مشروع القانون غامضا، حيث يمتلك الجمهوريون أغلبية في مجلس الشيوخ.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا