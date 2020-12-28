مسؤول: الخزانة الأمريكية قد تبدأ إرسال شيكات التحفيز إلى الأمريكيين هذا الأسبوع

قال مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية إن الوزارة تتوقع إرسال الموجة الأولى من شيكات التحفيز بقيمة 600 دولار إلى الأفراد والأسر الأمريكيين في وقت قريب قد يكون هذا الأسبوع.

وأضاف المسؤول أن وزارة الخزانة سترسل أيضا مدفوعات إضافية إلى أولئك الذين صدرت شيكات لهم بالفعل إذا وافق الكونغرس على زيادة المبلغ مثلما طالب الرئيس دونالد ترامب.

ووقع ترامب يوم أمس الأحد على حزمة إنفاق حكومي ومساعدات لتخفيف تداعيات جائحة فيروس كورونا بقيمة 2.3 تريليون دولار أقرها الكونغرس الأسبوع الماضي بعد أن كان هدد بعرقلتها ما لم يوافق المشرعون على زيادة المدفوعات إلى 2000 دولار.

المصدر: "رويترز"