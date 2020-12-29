وفيات كورونا في إسبانيا تتجاوز 50 ألفا
Reuters ALBERT GEA
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أظهرت بيانات وزارة الصحة الإسبانية أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا تجاوز الـ 50 ألف حالة يوم الاثنين.
وسجلت السلطات 24462 إصابة منذ يوم الخميس الماضي، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى قرابة 1.88 مليون حالة.
كما ارتفع إجمالي الوفيات بواقع 298 حالة يوم الاثنين إلى 50122 وفاة، ما يعتبر رابع أكبر حصيلة في أوروبا الغربية بعد إيطاليا وبريطانيا وفرنسا.
ويأتي ذلك بعد أن انطلقت في إسبانيا يوم الأحد 27 ديسمبر حملة التطعيم الجماعي ضد فيروس كورونا باللقاح الذي قامت بتطويره شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.
المصدر: "رويترز" + RT