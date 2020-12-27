قائد إيراني يعلق على فيلم "سيدة الجنة"

علق أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، على الفيلم السينمائي "سيدة الجنة"، مشيرا إلى أن "السياسات الغربية والعبرية والعربية، تعتمد على استراتيجية التقسيم".

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وقال شمخاني في "تويتر" اليوم الأحد: "سر ارتقاء الإسلام الأصيل، هو الوحدة والتقريب بين المذاهب".

وتابع: "تعتمد السياسات الغربية، والعبرية، والعربية على استراتيجية التقسيم، حيث تقوم مرة بإنشاء "داعش" الإرهابي، ومرة أخرى بإنتاج عمل سيدة الجنة".

The secret of promoting #PureIslam is unity and rapprochement of religions. Western, Hebrew, Arabic oriented policies are pursued under the strategy of divisiveness, once with the establishment of ISIS, and other day with the production of "The Lady of Heaven"#EnglishShiite — علی شمخانی (@alishamkhani_ir) December 27, 2020

كما استخدم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني هاشتاغ "الشيعة البريطانية" في تغريدته.

جدير بالذكر أن فيلم "سيدة الجنة"، هو فيلم كتبه رجل الدين الشيعي، ياسر الحبيب، حول ابنة النبي محمد، السيدة فاطمة الزهراء، ومن إنتاج بريطاني.

المصدر: RT