قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني يتفقد الحدود مع قره باغ  

تفقد قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني، العميد محمد باكبور، صباح اليوم السبت الشريط الحدودي لنهر أرس بين محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران وإقليم قرة باغ.

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وقال باكبور، حسبما نقلته وكالة "فارس" الإيرانية، إن الزيارة جاءت بهدف تفقد المنطقة الحدودية في ظل اتفاق وقف إطلاق النار في قره باغ بين أذربيجان وأرمينيا بوساطة روسيا وتوجيه الشكر والتقدير لكوادر مقر "عاشوراء" وسائر الوحدات العسكرية.

وخلال الأعمال القتالية في قره باغ هذا العام التي استمرت من 27 سبتمبر وحتى 10 نوفمبر بين القوات الأذربيجانية والأرمنية سقطت عشرات الصواريخ داخل أراضي إيران المجاورة للإقليم الأمر الذي أثار امتعاضا في طهران التي وجهت تحذيرات عدة من مغبة تكرار مثل هذه الحوادث.

وأصدر الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، يوم 9 نوفمبر بيانا مشتركا ينص على إعلان وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ المتنازع عليه بين الجانبين الأذربيجاني والأرمني، اعتبارا من 10 نوفمبر.

وبموجب هذا الاتفاق استعادت أذربيجان المتحالفة مع تركيا أكثر من ثلثي الأراضي التي خسرتها خلال الحرب في 1992-1994 مع الطرف الأرمني.

المصدر: "فارس" + وكالات