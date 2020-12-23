 
مباشر

روحاني: تحرير الأراضي الأذربيجانية في قرة باغ يخدم طهران اقتصاديا

أخبار العالم

روحاني: تحرير الأراضي الأذربيجانية في قرة باغ يخدم طهران اقتصاديا
Reuters HANDOUT
الرئيس الإيراني حسن روحاني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pf37

اعتبر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أن "تحرير الأراضي الأذربيجانية المحتلة في قرة باغ، يخدم بلاده من الناحية الاقتصادية".

إقرأ المزيد
رفع العقوبات عن إيران.. هل يفعلها بايدن؟
رفع العقوبات عن إيران.. هل يفعلها بايدن؟

وقال روحاني: "بعد تحرير المناطق الأذربيجانية في قره باغ، سنتمكن من التوصل إلى اتفاق نهائي حول سد خدا آفرين، للاستفادة من مائه، و توليد الكهرباء"، لافتا إلى أنه "يمكن لسد خدا آفرين أن يروي 120 ألف هكتار من أراضي إيران الزراعية".

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن "سيطرة أذربيجان على مناطق قره باغ، ستخدم طهران في مجال الترانزيت، وخطوط السكك الحديدية بغرب البلاد".

وتتزامن تصريحات روحاني مع زيارة مساعد رئيس الوزراء الأذربيجاني إلى طهران.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا