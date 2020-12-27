إيران تكشف عن عدد الأمريكيين المتهمين باغتيال سليماني والمهندس

قال المتحدث باسم اللجنة الشعبية لإحياء ذكرى وفاة الجنرال الإيراني، قاسم سليماني، إن عدد المتهمين الرئيسيين في قضية اغتيال سليماني وأبو مهدي المهندس ارتفع من 45 إلى 48 شخصا.

إقرأ المزيد

وأضاف حسين أمير عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن برامج إحياء ذكرى الوفاة بدأت باجتماع عائلة سليماني ومسؤولي اللجنة والمؤسسة مع قائد الثورة الإسلامية، وستستمر هذه البرامج في إيران ودول أخرى حتى 16 يناير.

وأشار عبد اللهيان إلى أن إجراء المراسم سيكون في طهران بحضور عدد من الشخصيات، مع مراعاة البروتوكولات الصحية، وسيتم بث هذه المراسم على الهواء مباشرة، كما ستقام مراسم في مدينة كرمان، مسقط رأس سليماني لمدة 10 أيام.

وأضاف: "فيما يتعلق بالإجراءات القضائية لمتابعة قضية اغتيال الجنرال سليماني، ينبغي القول إنه سيصدر الحكم قريبا، نظرا إلى جهود السلطة القضائية لإصدار حكم لملاحقة من أمر ونفذ جريمة اغتيال الجنرال سليماني".

المصدر: وكالة تسنيم