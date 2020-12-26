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بريطانيا تسجل 34693 إصابة و210 وفيات جديدة بكورونا

إسبانيا تعلن اكتشاف 4 إصابات بفيروس كورونا المتحور في مدريد

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إسبانيا تعلن اكتشاف 4 إصابات بفيروس كورونا المتحور في مدريد
الطبيب أنطونيو ثاباتيرو المسؤول السامي في وزارة الصحة الإسبانية. الصورة: Gaceta Medica
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أعلنت السلطات في العاصمة الإسبانية مدريد، اليوم السبت، رصدها 4 إصابات على الأقل، بفيروس كورونا المتحور من نفس السلالة الجديدة التي ظهرت في المملكة المتحدة قبل أيام.

 وتتعلق هذه الإصابات بأشخاص وصلوا مؤخرا إلى إسبانيا قادمين من بريطانيا، من بينهم رجل وزوجته وابنته، وهم في حالة صحية غير خطيرة حسب أنطونيو ثاباتيرو المسؤول السامي في وزارة الصحة الإسبانية.

وأضاف المسؤول بأن 3 أشخاص آخرين يخضعون للاختبارات للتأكد من إصابتهم بذات الفيروس من عدمها، وسوف تُعرَف نتائج التحاليل يوم الثلاثاء المقبل أو الأربعاء في أبعد تقدير.

ودعا ثاباتيرو الإسبان إلى مواصلة احترام القيود والتدابير الوقائية الصحية دون رعب من الحالات الجديدة من الفيروس المتحور مشددا على أنه أسرع عدوى، لكنه ليس أكثر خطورة.

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المصدر: صحيفة "EL Pais" الإسبانية/إذاعة "RFI" الفرنسية

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