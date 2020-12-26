سنودن يُرزق بمولود في منفاه بروسيا

أعلن محامي ضابط المخابرات الأمريكية السابق، إدوارد سنودن، الذي يعيش في منفاه بروسيا منذ سة 2013 أن موكله سنودن رزق بمولود.

وقال المحامي، أناتولي كوتشرينا، في تصريح لوكالة "نوفوستي"، اليوم السبت، إن لدى سنودن مولود جديد، وهو طفل.

وكان إدوارد سنودن، الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية، والملاحق قضائيا في بلاده بتهمة تسريب معلومات سرية، قد توجه بطلب منحه الجنسية الروسية، مع الاحتفاظ بجواز سفره الأمريكي.

وأعلن سنودن في وقت سابق أنه ينتظر طفلا من زوجته ليندسي.

المصدر: نوفوستي