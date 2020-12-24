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البرازيل تسجل 58428 إصابة و762 وفاة جديدة بكورونا

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البرازيل تسجل 58428 إصابة و762 وفاة جديدة بكورونا
Reuters RIO DE JANEIRO
مراسم دفن شخص توفي جراء إصابته بفيروس كورونا في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء اليوم الخميس، عن تسجيلها 58428 إصابة و762 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 58428، مقابل 46696 الأربعاء، ليصل العدد الإجمالي إلى 7423945 حالة.

كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها رصدت 762 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال اليوم الماضي، مقابل 961 في بيانات الأربعاء، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 189982 شخصا.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

المصدر: وكالات

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