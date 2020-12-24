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تركيا.. نجاح تجربة إطلاق صاروخ تحت سطح البحر (صور)

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تركيا.. نجاح تجربة إطلاق صاروخ تحت سطح البحر (صور)
Reuters
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أعلنت وزارة الدفاع التركية نجاح عملية "إطلاق صاروخ تحت سطح البحر" في مياه بحر إيجة.

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وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها الرسمية في "تويتر" إن الصاروخ أطلق الثلاثاء من السفينة "TCG Bodrum".

وأوضحت أن الإطلاق تم بنجاح في إطار التدريبات الخاصة بالدفاع تحت سطح البحر.

المصدر: الأناضول

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