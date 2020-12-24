تركيا.. نجاح تجربة إطلاق صاروخ تحت سطح البحر (صور)
Reuters
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أعلنت وزارة الدفاع التركية نجاح عملية "إطلاق صاروخ تحت سطح البحر" في مياه بحر إيجة.
وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها الرسمية في "تويتر" إن الصاروخ أطلق الثلاثاء من السفينة "TCG Bodrum".
وأوضحت أن الإطلاق تم بنجاح في إطار التدريبات الخاصة بالدفاع تحت سطح البحر.
TCG BODRUM Korvetimiz tarafından, Denizaltı Savunma Harbi Eğitimleri kapsamında 22 Aralık 2020 tarihinde Ege Denizi’nde “Denizaltı Savunma Roket Atışı” icra edildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 24, 2020
Atış başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.#MSB#TSKpic.twitter.com/VYBMsQAzCm
المصدر: الأناضول