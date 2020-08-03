الدفاع التركية تنشر صورا لتدريبات قواتها في المتوسط

نشرت وزارة الدفاع التركية اليوم الاثنين، صورا لتدريبات نفذتها القوات البحرية التركية في البحر الأبيض المتوسط.

وذكرت الوزارة أن التدريبات جرت في الفترة بين 26 و30 يوليو، وشاركت فيها الفرقاطات العاملة في المتوسط والمروحيات المتمركزة على متنها وقوات برمائية خاصة للتدخل السريع.

Türk Deniz Görev Grubu faaliyetleri kapsamında Orta Akdeniz’de görev yapan fırkateynlerimiz ile fırkateynlerde konuşlu helikopterler, SAT, SAS ve Amfibi Hücum Timi personeli, 26-30 Temmuz 2020 tarihleri arasında çeşitli eğitimler icra etti.#MSB#TSKpic.twitter.com/P7jaIhOf2Q — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 3, 2020

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وفي مطلع الشهر الماضي، أعلنت القوات البحرية التركية، أنها ستجري مناورات بحرية ضخمة سيطلق عليها اسم "نافتيكس" قبالة السواحل الليبية.

وكشفت وزارة الدفاع التركية أمس الأحد، عن مشاركة فرقاطات وقوارب هجومية تركية وإسبانية في تدريبات عسكرية مشتركة ببحر إيجه منذ يوم الخميس الماضي.

المصدر: RT