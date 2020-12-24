الإليزيه: ماكرون لم يعد يعاني من أعراض كورونا
أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لم يعد يعاني من أعراض فيروس كورونا.
وقال الإليزيه في بيان له اليوم الخميس: "خلال فترة المرض، كان ماكرون قادرا على الاستمرار في تتبع الشؤون الحالية الرئيسية لبلدنا وعقد الاستشارات والاجتماعات المجدولة. وسيواصل عمله بنفس الطريقة في الساعات والأيام القادمة".
وأضاف البيان: "وفقا للبروتوكول الصحي المعمول به، يمكن أن ينتهي عزل رئيس الجمهورية بعد 7 أيام".
وتابع: "يحرص رئيس الجمهورية في عيد الميلاد المجيد على التذكير بأهمية الإجراءات الاحترازية وتهوية الغرف وارتداء الكمامة وغسل اليدين بانتظام وتقليل عدد الاتصالات اليومية في مواجهة هذا الوباء".
المصدر: "Élysée"