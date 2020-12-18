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ماكرون: أشعر بتحسن عقب إصابتي بـ"كوفيد – 19" (فيديو)

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ماكرون: أشعر بتحسن عقب إصابتي بـ
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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، أنه "بخير ويشعر بتحسن" بعد يوم واحد من الكشف عن إصابته بفيروس كورونا، مؤكدا أنه سيبلغ بـ"شفافية" عن حالته الصحية يوميا.

وقال ماكرون عبر تغريدة في "تويتر": "لا يوجد سبب لتطور الأمور إلى الأسوأ".

وأضاف: "سأواصل إدارة الشؤون الحكومية وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ".

وأعلن قصر "الإليزيه"، أمس الخميس، إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا.

وأوضح في بيان له، أن "ماكرون سيخضع للحجر الصحي لمدة سبعة أيام وأنه يمارس عمله عن بعد، فيما يعكف مكتبه حاليا على تحديد المخالطين المحتملين لإبلاغهم بالأمر".

المصدر: "رويترز"

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