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قناة "العالم": زيارة قائد الحرس الثوري الإيراني إلى العراق لا علاقة لها بموضوع قصف السفارة الأمريكية

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Reuters WANA
قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قآني
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أفادت قناة "العالم" الإيرانية بأن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قآني، "بحث في لقاءاته خلال زيارته بغداد، سبل تطوير التعاون الثنائي بين إيران والعراق".

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وذكرت القناة نقلا عن مراسلها أن زيارة العميد قآني إلى العاصمة العراقية كانت "مجدولة مسبقا"، وأنه "لا علاقه لها بموضوع استهداف السفارة الأمريكية في بغداد".

وكان قآني قد زار العراق في فترات سابقة، والتقى كبار المسؤولين في البلد، وبحث معهم تطوير العلاقات الثنائية، وفقا لقناة "العالم".

وأصدرت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، يوم الأحد الماضي، بيانا بشأن القصف الذي تعرضت له المنطقة الخضراء الحكومية

وذكرت في بيان صحفي أن "مجموعة خارجة عن القانون أقدمت على إطلاق عدد من الصواريخ باتجاه المنطقة الخضراء في بغداد" 

وأضافت: "تبين أن منطقة الإطلاق كانت من معسكر الرشيد (جنوبي بغداد)، وسقطت الصواريخ داخل المجمع السكني على عدد من عمارات القادسية السكنية".

وأشارت إلى أن "القصف تسبب بأضرار مادية في هذه البنايات وعدد من السيارات المدنية دون خسائر بشرية".

المصدر: قناة "العالم" + RT

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