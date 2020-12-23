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وسائل إعلام إسرائيلية: اعتقال 3 فلسطينيين بزعم التسلل لقاعدة عسكرية وسرقة ذخيرة

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وسائل إعلام إسرائيلية: اعتقال 3 فلسطينيين بزعم التسلل لقاعدة عسكرية وسرقة ذخيرة
Reuters
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أفادت "القناة "20 الإسرائيلية بأن "حرس الحدود الإسرائيلي" اعتقل 3 فلسطينيين بتهمة التسلل إلى قاعدة عسكرية جنوب إسرائيل وسرقة ذخيرة.

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وقالت القناة إن "القوة حددت ثلاثة أشخاص اقتحموا القاعدة وسرقوا ذخيرة من مناطق التدريب بالقاعدة. وتم اعتقال المشتبه بهم عندما غادروا القاعدة وبحوزتهم ذخائر من مختلف الأنواع كانت قد سرقت من ساحات التدريب بالقاعدة".

وأضافت القناة أنه "تمت مصادرة دراجة نارية وهاتف وأجهزة اتصال لاسلكي ومصابيح ليلية استخدمها المشتبه بهم في عملية السرقة".

وسائل إعلام إسرائيلية: اعتقال 3 فلسطينيين بزعم التسلل لقاعدة عسكرية وسرقة ذخيرة
وكالة معا الفلسطينية

وأشارت القناة إلى إن "المشتبه بهم الثلاثة، هم في العشرينات والثلاثينيات من عمرهم، وهم من سكان بلدة إذنا قضاء الخليل، وقد أقاموا بشكل غير قانوني في إسرائيل".

المصدر: معا

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