نائب مندوب روسيا مودعا ألمانيا من مجلس الأمن: أتمنى لكم الشفاء من إدمان انتقاد روسيا

تمنى النائب الأول للمندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، للمندوب الألماني الدائم لدى الأمم المتحدة كريستوف هوستغن، "بالشفاء من إدمان انتقاد روسيا في أي موضوع".

خلال الجلسة الأخيرة لألمانيا أمس، كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي لمدة عامين، تطرق هوستغن، لموضوع تسمم أليكسي نافالني، ناصحا بوليانسكي بقراءة مقال في "دير شبيغل" عن المعارض الروسي.

وهو ما دفع بوليانسكي للتعليق بالقول: "أثناء عمله في المجلس، ظهر لدى هوستغن على ما يبدو، نوع من التبعية والإدمان- لم يترك أي اجتماع يمر بدون توجيه الانتقاد لروسيا، حتى لو لم يكن موضوع الجلسة مناسبا لذلك".

وأضاف: "آمل أن تختفي هذه الأعراض غير الصحية لدى كريستوف بعد الأول من يناير".

وتابع الدبلوماسي الروسي حديثه قائلا: "وأخيرا، عزيزي كريستوف، أود أن أودعك بقول مأثور للكاتب ميخائيل جفانيتسكي الذي غادر هذا العالم مؤخرا: يا للأسف أنك ستغادر، أخيرا".

وخلال تعليقه على قضية نافالني التي تطرق إليها هوستغن خلال جلسة مخصصة لبحث صفقة إيران النووية، قال الدبلوماسي الروسي، إنه عاجلا أم آجلا، سيتعين تحمل مسؤولية كل حملة الافتراء هذه التي أطلقتها برلين.

وأشار إلى أنه، "حتى الآن، لم يتم الرد على أسئلتنا العديدة المحددة الموجهة إلى الجانب الألماني، بما في ذلك خمسة طلبات رسمية من النيابة العامة الروسية للحصول على مساعدة قانونية. ولذلك يبدو مضحكا القول إن الجانب الألماني يتعامل بجدية مع هذا الموضوع".

اعتبارا من 1 يناير، لن تعد ألمانيا عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي.

المصدر: تاس