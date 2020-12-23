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فرنسا تسمح بدخول سائقي الشاحنات من بريطانيا شرط خلوهم من كورونا

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فرنسا تسمح بدخول سائقي الشاحنات من بريطانيا شرط خلوهم من كورونا
Reuters SIMON DAWSON
سائقو الشاحنات العالقون بين فرنسا وبريطانيا
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أعلنت وزارة النقل الفرنسية أن سائقي الشاحنات الفرنسيين والأجانب يمكنهم دخول البلاد مرة أخرى من بريطانيا شرط سلبية نتائج فحصهم لكورونا، في غضون 72 ساعة قبل الدخول.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن "السلطات البريطانية ستوفر مرافق اختبار لسائقي الشاحنات حتى يتمكنوا من الحصول على نتائجهم بسرعة والدخول إلى فرنسا".

وأضافت: "في حال وجود اختبار إيجابي، يتعين على السائق العزل الصحي على الأراضي البريطانية لمدة 10 أيام، وتوفير السلطات البريطانية الإقامة له".

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المصدر: "رويترز"

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