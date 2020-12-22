طوابير طويلة من الشاحنات تصطف على الحدود الفرنسية البريطانية

أظهرت لقطات جوية كيلومترات من الشاحنات مصطفة على الحدود البريطانية الفرنسية، وذلك بعد إعلان فرنسا تعليق السفر من بريطانيا لمدة 48 ساعة للوقاية من السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

وأثارت هذه الإجراءات مخاوف بشأن نقص بعض المواد الغذائية القابلة للتلف في المملكة المتحدة إذا تم تشديد القيود.

وكانت الشاحنات اصطفت في طوابير طويلة في مطار سابق بالقرب من الطريق السريع M20 المؤدي من لندن إلى ميناء دوفر جنوب شرق بريطانيا، وهو الميناء الرئيسي العابر لقناة المانش الذي يربطها مع فرنسا للعبور إلى سائر أوروبا.

المصدر: أسوشيتد برس