بايدن يعلن أنه سيطالب الكونغرس بخطة جديدة للدعم الاقتصادي

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن أنه سيطالب الكونغرس بخطة جديدة لدعم الاقتصاد الأمريكي المتضرر بوباء كورونا.

واعتبر بايدن في مؤتمر صحفي في ويلمينغتون أن الخطة التي تم التصويت عليها الاثنين والبالغة قيمتها 900 مليار دولار هي "خطوة أولى" لكنها لن تكون كافية.

وأضاف: "الكونغرس قام بعمله هذا الأسبوع. وأستطيع ومن واجبي أن أطلب منه العمل مجددا العام المقبل.. هذا ليس سوى خطوة أولى ولا يزال هناك الكثير للقيام به".

وقال: "علينا أن نعمل في شكل منسق بين الحزبين. بهذه الطريقة فقط لنتجاوز الأزمة".

المصدر: "أ ف ب"