الكونغرس الأمريكي يوافق على حزمة مساعدات "خيالية" لمتضرري كورونا

وافق الكونغرس الأمريكي، يوم أمس الاثنين، على حزمة مساعدات بقيمة 892 مليار دولار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، مع الحفاظ على تمويل الحكومة الاتحادية لعام آخر.

إقرأ المزيد

ومن المفترض أن يوقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على مشروع قانون حزمة المساعدات، ليصبح قانونا في وقت قريب.

من جانبها، أشارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى أنها "أيدت مشروع قانون الإغاثة من الفيروس، رغم أنه لا يتضمن المساعدة المباشرة لحكومات الولايات والحكومات المحلية التي سعى الديمقراطيون للحصول عليها"، حيث لفتت النائبة الديمقراطية إلى أنهم "سيحاولون ذلك مرة أخرى العام المقبل"، بعد تولي الرئيس الديمقراطي المنتخب، جو بايدن، منصبه.

جدير بالذكر أن مشروع قانون الإغاثة من فيروس كورونا يشمل تقديم 600 دولار لمعظم الأمريكيين، بالإضافة إلى مدفوعات إضافية لملايين الأشخاص الذين فقدوا عملهم أثناء الجائحة، وبعض المزايا التي من المقرر أن تنتهي يوم السبت القادم.

المصدر: "رويترز"