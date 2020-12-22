زعيم صرب البوسنة: الأيقونة المهداة للافروف ليست مسروقة

أكد مكتب ميلوراد دوديك ممثل صرب البوسنة في رئاسة البلاد المكونة من 3 أعضاء، أن الأيقونة التي أهداها دوديك لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف "ليست مسروقة".

وقال المكتب، إن "الأيقونة صنعت للاستخدام محليا ولم تتم سرقتها"، منتقدا وسائل الإعلام التي قال إنها "وصفت بشكل خاطئ الأيقونة بأنها تنتمي للتراث الثقافي وثروة وطنية".

من جهتها، أصدرت وزارة الثقافة الأوكرانية بيانا أمس الاثنين زعمت فيه أن "التحليل يشير إلى أن أيقونة القديس نيكولاس مملوكة للدولة الأوكرانية".

وطلبت السفارة الأوكرانية في سراييفو على الفور من سلطات البوسنة معلومات حول كيفية وصول الأيقونة إلى البوسنة وقال مدعون في البوسنة، إنهم "سيحققون في ملابسات هذه الواقعة".

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن "الأيقونة سيتم إعادتها إلى دوديك لمزيد من الإيضاح حول تاريخها عبر الشرطة الدولية الإنتربول".

وخلال زيارة لافروف للبوسنة الأسبوع الماضي، أهداه دوديك أيقونة وصفتها وسائل الإعلام بأنها "قطعة أثرية عمرها 300 عام من شرق أوكرانيا".

المصدر: "رويترز"