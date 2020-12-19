روسيا تعيد للبوسنة أيقونة أهديت إلى لافروف لتوضيح قصتها

أكدت روسيا أنها ستعيد إلى البوسنة والهرسك أيقونة عريقة أهدتها حكومة هذا البلد إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على خلفية تساؤلات بشأن قصتها.

وأوضح متحدث باسم الخارجية الروسية لوكالة "تاس" الرسمية أن الشرطة الدولية (الإنتربول) ستحقق في قصة الأيقونة التي قيل إنها تعود إلى القرن الـ18 ورسمت في مدينة لوغانسك التابعة حاليا للدولة الأوكرانية، في البوسنة والهرسك.

ويأتي ذلك بعد إعلان نيابة البوسنة والهرسك أنها ستحقق في معلومات من وزارة خارجية البلاد بشأن الأيقونة التي أهداها العضو الصربي في رئاسة البلاد الثلاثية، ميلوراد دوديك، إلى لافروف خلال زيارته إلى البلاد الاثنين الماضي.

وأعلن الجانب البوسني حينذاك أن عمر الأيقونة 300 عاما وتم اكتشافها في لوغانسك (وهي مركز جمهورية لوغانسك المعلنة من جانب واحد جنوب شرق أوكرانيا، وكانت تابعة في حين رسم الأيقونة للإمبراطورية الروسية).

ونشرت وسائل إعلام محلية صورا للأيقونة، وفي الجانب الخلفي منها ختم ينص على أنها سجلت من قبل وزارة التعليم في جمهورية أوكرانيا التابعة للاتحاد السوفيتي.

وسلمت السفارة الأوكرانية في البوسنة والهرسك في 16 ديسمبر مذكرة إلى وزارة خارجية البلاد طلبت فيها توضيح كيفية وقوع الأيقونة التي وصفتها "جزء من تراث أوكرانيا الثقافي" في أيديها.

وأعلنت وزيرة الخارجية ونائبة رئيس الوزراء، بصيرة توركوفيتش، التي تمثل الجزء المسلم من سكان البلاد، أنها ستصر على إعادة الأيقونة إلى أوكرانيا.

المصدر: "تاس" + "نوفوستي"